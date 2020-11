Après de fortes pluies dans la nuit de samedi à dimanche, le Gard n'est plus placé en vigilance Orange par Météo France.

Le Gard n'est plus en vigilance orange

De fortes pluies, parfois accompagnées d'orages, ont balayé le Gard durant la nuit de samedi à dimanche. Mais Météo France ne place plus le département en vigilance Orange ce dimanche matin. Le Gard, comme l'Hérault, est maintenant sous vigilance jaune. La vigilance orange est maintenue, en revanche, pour les Bouches du Rhône.

Les cours d'eau gardois n'ont pas débordé. "Il y a eu une très faible réaction sur les Gardons mais rien de significatif", précise Vigicrues. Deux raisons à cela, les pluies ont été moins fortes que prévu et les orages ont circulé, touchant principalement la vallée du Rhône.

"Les pluies qui ont touché le département sont maintenant vers les Bouches-du-Rhône. Il est tombé un peu plus de 100 mm en amont de Saint-Jean du Gard. Une deuxième partie de l'événement touche le littoral" Alix Roumagnac, prévisionniste Météo Predict sur FB Gard Lozère

Selon Météo France, "en ce tout début de journée, les pluies orageuses venues de Méditerranée affectent l'ouest provençal, la Camargue notamment. Le temps reste pluvieux sur le Haut Languedoc et le Massif Central. Dans l'après-midi, le temps devient moins agité, les pluies faiblissent progressivement. "

135 sapeurs-pompiers supplémentaires mobilisés

En renfort à nos sapeurs-pompiers gardois, 135 sapeurs-pompiers des départements voisins ont été mobilisés dans la nuit de samedi à dimanche. Le Groupe de sauvetage en eaux vives (GSEV) des pompiers des Bouches-du-Rhône a été placé, par mesure de précaution, sur les contreforts cévenols, et sur les communes d'Alès et Saint-Hippolyte-du-Fort.

Des renforts du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône ont été postés à Fournès et Saint-Génies-de-Malgoirès. Quant aux marins-pompiers de Marseille, ils étaient mobilisés sur le secteur d'Uzès. L'hélicoptère de sécurité civile Dragon 13 a été posté à Nîmes, Dragon 66 et 34 en alerte, indique la préfecture du Gard dans un tweet.