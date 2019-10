Le Gard en vigilance orange aux orages

Nîmes, France

Météo France place 42 départements en vigilance orange aux orages, pluies et inondations, le Gard en fait partie. La vigilance prend effet jusqu'à 9h mardi matin. Un risque de forts vents jusqu'à 100 km/h est à prévoir dans la vallée du Rhône et à Nîmes. 40 à 80 mm de pluie sont attendus en une heure sur cette zone entre 2h et 6h du matin, ou entre 3h et 8h du matin. Des ruissellements urbains pourraient donc avoir lieu. Cependant une évacuation rapide de ces précipitations est prévue en Provence et dans la vallée du Rhône.

à lire aussi Six départements d'Occitanie en vigilance orange aux orages