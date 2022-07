Le glacier des Deux-Alpes fermera le 10 juillet avec trois semaines d'avance à cause de la chaleur

Plus de ski, ni de snowboard sur le glacier des Deux-Alpes, à partir de ce dimanche. Le glacier fermera à 14 heures le 10 juillet a annoncé, ce mercredi, la Société d’aménagement touristique de l’Alpe d’Huez (SATA), qui gère le domaine skiable. La canicule du mois de juin, la chaleur et la sécheresse ont eu raison de la quantité de neige, qui fond à vue d'œil sur le glacier. La commission, qui se réunit chaque semaine pour évaluer l'état du glacier, a estimé que les conditions de sécurité et de qualité de neige n'étaient plus réunies pour autoriser l'accès des skieurs.

Le glacier des Deux-Alpes, l'un des plus grand glacier skiable d'Europe, est souvent utilisé l'été par les professionnels du monde du ski pour s'entrainer. L'équipe de France de ski, ou celle des États-Unis, sont des habituées par exemple.

L'an dernier, le glacier avait fermé après le 15 août. Cette année, la fermeture avait été avancée au 31 juillet, puis, la semaine dernière au 17 juillet, avant, ce mercredi d'être finalement annoncée pour le 10 juillet.