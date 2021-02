Le gymnase du Maupas à Cherbourg ouvre ses portes aux transis de froid

Il est midi dans le gymnase du Maupas avenue Henri Poincaré à Octeville quand des bénévoles de la Croix Rouge arrivent les bras chargés de cartons de nourriture et de packs d'eau. Pour Michel c'est une évidence : "cette nuit il a fait froid, c'est normal d'être là et d'apporter un peu de réconfort, on aide, on accueille de jour comme de nuit 24H/24". Le gymnase du Maupas peut recevoir 30 personnes. Des lits de camps et des duvets ont été installés, des repas sont aussi distribués.

30 lits de camp ont été installés dans le gymnase du Maupas © Radio France - Katia Lautrou

Les bénévoles de la Croix Rouge sont présents jour et nuit © Radio France - Katia Lautrou

Valérie Varenne 3e adjointe en charge des solidarités et du CCAS à la mairie de Cherbourg-en-Cotentin © Radio France - Katia Lautrou

Le gymnase du Maupas comme alternative à la tente dans le froid

Les personnes sans solution de logement ou mal logés sont amenées par le 115 ou par l'association d'aide aux sans-abris sur Cherbourg "Conscience Humanitaire". Valérie Varenne 3e adjointe en charge des solidarités et du CCAS à la mairie de Cherbourg-en-Cotentin "c'est vrai c'est excentré mais on a pas en centre-ville la capacité d'accueillir plus de monde dans de bonnes conditions en respectant les gestes barrières. ici les lits sont espacés de 2m". Shekib et Sayeb deux afgans de 21 ans sont arrivés de Calais la veille au soir ils ont dormi dans le gymnase du Maupas. Shekib vivait jusqu'ici sous une tente : " il fait froid dehors mais ici ça va. J'ai passé une bonne nuit bien mieux que dans une tente. ici il fait chaud et puis on peut manger c'est bien". Un repas, un toit, un lit de la chaleur humaine vital quand les températures flirtent avec le zéro.