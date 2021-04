Le Haut-Var, recouvert par un fin manteau neigeux

Des voitures, des arbres et des champs sous la neige ! Il est tombé entre 1 à 5 centimètres au-dessus des 800 mètres d’altitude, ce vendredi après-midi, dans le Haut-Var.

Ces chutes de neige ont notamment concerné le Verdon et le plateau de Canjuers. Pour une mi-avril, cet épisode neigeux est assez peu fréquent. "Il se produit en moyenne _tous les 5-6 ans_", explique Yohan Laurito.

D'après le fondateur et prévisionniste de Météo-Varoise, on peut parler de giboulées de mars. "Sauf que là, elles ont un mois de retard. C'est quelque chose que l'on observe de plus en plus avec le réchauffement climatique."

Si les quelques centimètres de neige tombés ce vendredi tiennent au sol, ils devraient fondre assez rapidement. "Entre dimanche et lundi, les températures vont remonter, ce qui fera disparaître cette petite couverture. En attendant, il faut être prudent sur les routes avec la _formation de verglas_", prévient Yohan Laurito.