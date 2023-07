Le lac de Devesset pris d'assaut par des vacanciers en quête de fraîcheur

Pour lutter contre la chaleur, chacun ses solutions, mais si on n'a pas la clim et qu'on en a assez d'être dans le noir chez soi, volets fermés, et ventilateur à fond, on cherche des solutions.

Les vacanciers qui se rendent à Devesset, sur la montagne ardéchoises ont trouvé : ils ont opté pour un lieu de baignade avec ombre et air frais. En effet le lac se situe à plus de 1.000m d'altitude.

De nombreuses activités nautiques sont possibles sur le lac. © Radio France - Florence Gotschaux

Pendant les vacances, il faut occuper ses enfants. Myriam est venue d'Annonay pour qu'ils profitent du lac. "Ils sont déjà dans l'eau, aux jeux. Je ne vais pas les voir de l'après-midi", savoure-t-elle.

Sur la plage du lac, ça barbote, ça saute, ça chahute. Lilou et son frère Kylian construisent une véritable forteresse dans le sable. Sans pour autant oublier les recommandations par cette chaleur. "On met de la crème solaire, une casquette et on reste souvent à l'ombre".

Véronique, son mari et leur petit-fils Alexis arrivent de Mirabel-et-Blacon, dans la vallée de la Drôme. Ils ont préféré le lac à la rivière. "Chez nous, ils annonçaient 40° et là il fait 30°. On est bien à l'ombre et on est allé se baigner au lac". Alexis a tout de même trouvé l'eau "froide".

Céline vient de Saint-Peray, en Ardèche, en face de Valence. Elle scrute l'eau depuis son transat. "Mon mari est en train de se baigner. On est à une heure de route, on est venu pour la journée. C'est juste pour prendre le frais et avoir cette belle vue". Derrière le lac, des forêts de sapins et des prés. Son mari sort de l'eau. "Elle est excellente. C'est une chance de pouvoir se baigner dans un plan d'eau magnifique comme ça. L'Ardèche est belle et on vient en profiter".

Un paysage magnifique s'offre derrière le lac. © Radio France - Florence Gotschaux

Pas de risque de gel, en cette mi-juillet, à Devesset. © Radio France - Florence Gotschaux

Mais la fraîcheur, même à Devesset, a ses limites. Yvon l'a constaté : "j'ai remarqué que cette année, il y a des cigales, à 1000m d'altitude, alors que les autres années, on ne les entendait pas".

6 ou 7 degrés séparent pourtant les températures à Devesset et celles du sud Drôme et sud Ardèche.

Le camping du lac fait le plein

Parmi les baigneurs, certains passent quelques jours à Devesset, au camping du lac, à quelques centaines de mètres de là. Une destination choisie pour sa fraîcheur, en plus de sa tranquillité.

Le camping du lac fait le plein cet été. © Radio France - Florence Gotschaux

Le soleil est au zénith, mais Mireille et ses amis, de Saint-Peray, s'apprêtent à déjeuner devant leur camping-car. Ils savourent les 6° en moins au thermomètre, par rapport à la vallée du Rhône. "Nous sommes venus pour trouver la fraîcheur, nous sommes à 1000m et c'est un petit paradis. A Saint-Peray, on ne peut pas manger dehors, alors que là, toute la journée, on vaque en extérieur, c'est très agréable, confie-t-elle. Et on dort très bien car les nuits sont fraîches".

Cécile est de Limony, en nord Ardèche, dans la vallée du Rhône. Avec son amie, elle fuit la canicule en plaine : "on se réfugie ici". Jay et Brigitte, originaires du Sud du département, organisent, eux, un "road trip fraîcheur". "Ca fait trois jours qu'on navigue à plus de mille mètres. Là, on repart, ca fait un peu nomade. On se déplace en fonction des températures".

A Devesset, les températures permettent de manger dehors le midi. © Radio France - Florence Gotschaux

Il y a aussi de nombreux papis et mamies qui ont la charge des petits-enfants, dans le camping. Comme Claudine : elle vient d'Alboussière, pas très loin, mais il y fait bien plus chaud. "Les enfants, il faut les occuper pendant les vacances. Là, on a fait une balade en forêt, on va au lac l'après-midi : on se met à l'ombre des arbres et puis il y a un peu d'air, c'est très bien!"

Sur le terrain de pétanque, Zelda et sa sœur affrontent leurs grands-parents. Elles viennent de Valence. Le camping avec papi-mamie, c'est une première. "A la maison, on ne sort pas trop, parce qu'il fait trop chaud. Ca fait du bien d'être dehors", affirme l'aînée.

Les campeurs profitent de l'air plus frais de Devesset. © Radio France - Florence Gotschaux

De plus en plus de monde est attiré par l'altitude, synonyme de températures plus basses. Chaque année, le directeur du camping du lac refuse du monde (de plus en plus de monde). "On a un site qui a du potentiel, avec le réchauffement climatique, parce que les gens vont vraiment venir chercher la fraîcheur, ici", affirme, Nicolas Affringue.

Et il compte bien accueillir au mieux ces réfugiés climatiques de l'été.

Pas de passage en vigilance orange canicule

Ce mercredi midi, 10 départements du Sud Est seront en vigilance orange pour la canicule. Mais la Drôme et l'Ardèche restent en jaune.

Ce mardi, il a fait :