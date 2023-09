Les températures de ce mois de septembre battent des records en Limousin

Des records de température pour un mois de septembre ont été battus ce lundi après-midi 4 septembre dans de nombreuses villes de France touchées par une vague de chaleur, notamment à Limoges : à 17h, il a fait 34,5 degrés, contre 34,4 degrés pour le précédent record datant du 12 septembre 2022.

En cause : l'air très chaud qui vient du sud de la Méditerranée et du nord de l'Afrique. "On a des températures assez exceptionnelles. Mais l'an dernier, les températures étaient très chaudes aussi aux environs du 12 septembre. Donc on va dire que ça se répète de plus en plus souvent au mois de septembre" estime Sandrine Lafont, prévisionniste à Météo France.

"On est à 10 degrés au dessus des normales saisonnières"

Le Limousin fait même partie des régions les plus touchées par les fortes chaleurs. Le thermomètre est allé jusqu'à 38 degrés à Magnac-Laval en plein lundi après-midi. Dans la commune, Météo France enregistre 16 degrés d'écart de température par rapport aux normales de saison. "On est à plus de dix degrés au dessus des normales saisonnières en moyenne sur la Haute-Vienne et la Corrèze" confirme Sandrine Lafont.

La Corrèze n'est pas en reste puisque les températures vont également très haut. A Brive, comme à Argentat, les maximales étaient autour de 38 degrés. Les minimales étaient elles, autour de 15 degrés, même au cœur de la nuit. "Les deux départements sont dans un flux de sud-est, nord-est, donc forcément les températures restent très chaudes la nuit, jusqu'à 20 degrés même" explique la prévisionniste du Sud-Ouest.

Une semaine de fortes chaleurs

Les fortes chaleurs vont continuer encore cette semaine, avec des températures entre 32 et 34 degrés. "La journée de jeudi atteindra même des pics autour de 35 degrés" prévient Sandrine Lafont. "Les températures vont se rapprocher des normales, mais plutôt la semaine prochaine, mardi, mercredi" conclut-elle.