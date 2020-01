Le littoral catalan en alerte à l’approche de la tempête Gloria

Perpignan, France

La côte catalane s’apprête à affronter une violente tempête hivernale baptisée Gloria. Les services de Météo Cat placent l’ensemble du littoral en alerte rouge (niveau maximal) pour les journées de lundi et mardi. Les autorités recommandent d’éviter tout déplacement à proximité du littoral et de ne pas s’aventurer sur les plages et les jetées.

Selon l’Agence météorologique espagnole (Aemet), le vent d’est devrait souffler en rafales à plus de 120km/h et générer des vagues de 7 mètres. Côté français, dans les Pyrénées-Orientales, Météo France annonce des vents à 110 km/h à partir de lundi après-midi. Plus au sud, les élus locaux des régions de Valence et d’Alicante ont été prévenus d’une « situation à risque extrême ».

Ces vents violents risquent de perturber l’écoulement des rivières vers la mer, générant un risque d’inondations, alors que des pluies intenses sont annoncées sur l’ensemble de la Catalogne. Entre lundi matin et mercredi soir, les cumuls pourraient dépasser les 300 millimètres sur le Roussillon. En montagne, ces précipitations devraient générer des chutes de neige d’une ampleur exceptionnelle.