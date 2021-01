Le Loiret en vigilance jaune neige-verglas

Le Loiret est placé en vigilance jaune "neige et verglas" par Météo France pour la nuit de vendredi à samedi et jusqu'à 16h samedi. Un épisode neigeux pourrait traverser le Centre Val de Loire

Le Loiret fait partie des 61 départements placés en vigilance jaune neige et verglas (comme tout le Centre-Val de Loire), tandis que les Hauts de France et l'Ile de France sont en vigilance orange, à partir de 3 heures du matin ce samedi, et jusqu'à 16 heures.

Des gelées sont attendues au petit matin (de -1 à -3 degrés), puis une dépression pluvio-neigeuse pourrait traverser le Loiret et toute la région dans la matinée. Cela pourrait donner suite, dans l'après-midi ce samedi, à des pluies verglaçantes.

Prudence sur les routes, Vinci Autoroute appelle à la vigilance

"Si l’épisode annoncé se confirme, des perturbations pourraient concerner la zone située entre le Cher, le Loiret, la Sarthe, l’Orne, l’Eure-et-Loir (A10, A11, A19, A28, A71, A81, A85), et surtout la région parisienne qui a été placée en vigilance orange par Météo France", indique Vinci Autoroute, qui précise que dès samedi matin à 6h, des restrictions de circulation des poids-lourds sont décidées.