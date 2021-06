Le Loiret en vigilance orange ce samedi en raison d'un risque d'orages, de grêle et de vent

Une nouvelle fois cette semaine (mercredi soir), le Loiret est placé en vigilance orange ce samedi par Météo France en raison du risque orageux. Cela concerne 28 départements, dont le Loiret, le Loir-et-Cher, et le Cher. Météo France évoque "un risque fort de phénomène violent".

Un premier système orageux circule sur le Centre-Val de Loire ce samedi matin, indique Météo France, mais il va s'évacuer. Et après une petite période d'accalmie, "le risque orageux reprend en cours de journée".

Vigilance orange à partir de 18h ce samedi

La vigilance sera d'abord jaune dans l'après-midi et passera à l'orange à 18h ce samedi, jusqu'à la fin de la soirée, selon Météo France : "les orages (...) deviennent parfois violents, se caractérisant par de fortes intensités pluvieuses (20 à 40 mm en une à deux heures) et de la grêle. Ils seront accompagnés de rafales de vent voisines de 80 km/h, voire localement plus. Ces orages se déplaceront vers le nord/nord-est et s'atténueront en milieu de nuit prochaine."