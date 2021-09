Le Loiret et le Loir-et-Cher en vigilance orange face aux orages

Météo France place ce mercredi 32 départements en vigilance orange face aux orages. Le Loiret et le Loir-et-Cher sont concernés. Des orages, de forts cumuls de pluie, de la grêle et des rafales de vent autour des 100km/h sont possibles.

32 départements de l'Île-de-France au Sud-Ouest, dont le Loiret, l'Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher, sont placés en vigilance orange aux orages par Météo France ce mercredi. Cet épisode orageux est qualifié de "non exceptionnel pour la saison, mais pouvant générer des phénomènes localement violents". En cette fin de nuit, "des orages localement forts, parfois accompagnés de grêle" touchent déjà l’ouest des Pays-de-le-Loire et le sud de la Bretagne.

Dans notre région, la dégradation orageuse se met en place sur l'Est des Pays-de-la-Loire et la Touraine en cours d'après-midi. Puis, l'amas orageux se décale vers l'Est du Centre-Val de Loire en fin d'après-midi et en soirée. Les cumuls de pluie attendus peuvent atteindre 20 à 30 mm en une heure, voire 40 mm localement.

Des phénomènes dangereux pourront accompagner les fortes pluies et l'activité électrique. Le risque de grêle est important sous les cellules orageuses les plus vigoureuses. Des rafales de vent autour des 100km/h seront également possibles.

Les premiers orages sont attendus vers 16h dans le Loir-et-Cher et l'Eure-et-Loir, 18h dans le Loiret