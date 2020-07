Le Loiret placé en vigilance canicule jaune ce jeudi

Météo France place à partir de ce jeudi 30 juillet six départements en vigilance orange et quarante-trois en vigilance jaune, en raison de la canicule attendue ces deux prochains jours. Cinq départements du Centre Val-de-Loire sont classés en vigilance jaune, dont le Loiret et le Loir-et-Cher.

Un pic de chaleur est attendu sur l'ensemble de la France : cinq départements (sur six) du Centre Val-de-Loire sont placés en vigilance jaune pour canicule, à partir de 12h ce jeudi. C'est le cas du Loiret et du Loir-et-Cher, avec plus de 35 degrés attendus ce jeudi à Orléans et 38 degrés prévus ce vendredi.

La vigilance jaune signifie que les personnes fragiles (personnes âgées de plus de 65 ans, personnes handicapées, ou malades à domicile, personnes dépendantes) doivent suivre quelques conseils clés :

– maintenir son logement frais au maximum

– boire régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif

– se rafraîchir et mouiller le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ;

– passer si possible 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché...) ;

– évitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique

Les pompiers du Loiret indiquent que la journée de vendredi sera classée en "risques extrêmes incendies" : le SDIS appelle à ne pas utiliser d'outils dégageant de la chaleur durant la journée.