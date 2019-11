Intempéries : "Les démarches sont trop contraignantes pour les travaux", le maire de La Londe-les-Maures

Cette fois, La Londe-Les-Maures a été plutôt épargnée par les gros dégâts après les intempéries dans le Var et le maire François de Canson est persuadé que c'est notamment grâce aux travaux qui ont été réalisés ces dernières années dans sa commune pour faire face aux inondations.

En 2010, 2011 et 2014, La Londe-Les-Maures a connu le pire. Des leçons ont été tirées, mais aujourd'hui ce sont d'autres communes du Var qui sont durement touchées et le maire estime que cela aurait pu être évité si les démarches pour réaliser des travaux étaient moins longues. François de Canson pointe notamment du doigt la lourdeur administrative pour les PAPI (Plans d'Actions de Prévention des Inondations).

"Les démarches aujourd'hui sont trop contraignantes, notamment pour obtenir les autorisations environnementales. Comment vous voulez-vous faire s'il faut étudier la vie du crapaud épineux ou de la grenouille rieuse ? On est là pour sauver nos populations, ça suffit !" François de Canson

Et la liste des travaux à réaliser en urgence est longue. François de Canson qui est aussi conseiller régional en charge des risques estime qu'il faut à tout prix déjà élargir les rivières.

"Il faut nous laisser curer les rivières, certes il y a la faune et la flore, mais il faut aussi penser aux Varois, les sauver. On ne peut plus revivre ce qu'on vient de vivre ce week-end".