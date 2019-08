Haute-Loire : le maire de Pont-Salomon porte plainte pour injure publique

L’orage du 6 août dernier et les coulées de boues qu’il a provoqué dans la commune de Pont-Salomon continue de faire de vague.

Pont-Salomon, France

La semaine dernière, mardi soir, une banderole injurieuse a été posée sur la mairie et une lettre anonyme déposée dans la boite pour critiquer les élus et leur supposée inaction lors de cet épisode météo particulièrement violent.

La banderole critique également les propos du maire sur France 2 qui explique que sa commune forme un entonnoir.

Un mode de critique qui reste en travers de la gorge du maire, des élus et du personnel municipal qui n’ont pas ménagé leurs efforts pendant et après l’orage pour venir en aide aux sinistrés.

La fameuse banderole est dans le bureau du maire © Radio France - Yves Renaud

Derrière moi , il y a des employés municipaux, secrétaires, adjoints, conseillers qui se sont énormément investis durant plusieurs jours pour donner un coup de main, pour parer a ce qui nous arrivait. Je ne peux pas laisser passer ça, pour eux.

Laurent Coletto le maire de Pont Salomon

Le maire a donc porté plainte pour injure publique auprès de la gendarmerie.

Au delà de cette affaire d’injure se pose aussi la question de l’intensité de cet épisode orageux du 6 août particulièrement intense.

Une des routes de la commune a bien failli être emportée par un éboulement © Radio France - Yves Renaud

La commune de Pont Salomon quoi qu’en disent les auteurs de la banderole injurieuse est entourée par des collines et des pentes relativement abruptes et l’eau dans ce type de précipitation fini toujours par descendre.

Pont-Salomon entourée par des pentes relativement abruptes © Radio France - Yves Renaud

Pour cet épisode particulier sur l’intensité, le maire Laurent Coletto a aussi une explication complémentaire.

Il y a l’épisode orageux du 6 août mais également il ne faut pas oublier que Pont-Salomon est à côté de la nationale 88 et malheureusement cette autoroute draine aussi les eaux pluviales et sur cette autoroute les bassins de rétention qui ont été construit ont été complètement débordé et le complément d'eau est venu s’ajouter au ruissellement qu'il y avait déjà dans la commune.

Laurent Coletto le maire de Pont Salomon

Parmi les sinistrés Mireille et Charles, deux riverains de la rue du Velay particulièrement touchés par l’inondation du 6 août. Ils ont presque tout perdu dans la coulée de boue qui s est engouffrée chez eux et 17 jours après l’inondation vendredi dernier, ils étaient encore en train de nettoyer. Ils ne comprennent pas les reproches qui sont faites au maire et à ses équipes techniques municipales

Sur le coup de la colère on dit des choses qu on pense pas, mais après non il y a fait son travail . La banderole est exagérée . Il vaut mieux aller directement voir la personne concernée que d agir comme ça.

Mireille et Charles.

Laurent Coletto, le maire de Pont Salomon a de bons espoirs de voir aboutir rapidement la demande de catastrophe naturelle qu’il avait transmise à la préfecture pour que les victimes puissent être indemnisées plus facilement et plus rapidement.