Sécheresse : dans les jardins partagés du Mans, "on arrose, mais bon..."

Comme partout en France, la sécheresse malmène les plantes en Sarthe. Dans certaines zones, classées en rouge par la préfecture, les jardiniers n'ont même plus le droit d'arroser. La ville du Mans est encore seulement en vigilance jaune. Alors dans les jardins partagés, on s'organise.

Lorsqu'on se promène dans les allées du jardin partagé situé quartier de la Madeleine, ce mardi 2 août, au Mans (Sarthe), il n'y a presque personne. Il faut y aller tôt le matin, ou tard le soir pour espérer croiser des jardiniers. Ici, malgré la sécheresse, il y a encore le droit d'arroser. Mais pas en plein après-midi, où il fait trop chaud.

C'est un arrêté préfectoral en date du 27 juillet qui délimite les zones critiques sur lesquelles des restrictions s'appliquent. Une bonne moitié de la Sarthe est en rouge, signifiant l'interdiction totale d'arroser. La ville du Mans s'en sort un peu mieux : seulement une vigilance jaune. Norbert, Christian et Danielle en profitent.

La fin des haricots ?

Christian s'applique à verser de l'eau sur ses deux rangs d'haricots : "On arrose mais bon... L'eau ne fait pas l'effet qu'elle devrait faire. L'eau de pluie est quand même supérieure à l'eau qu'on met à l'arrosoir". Il en a replanté : les derniers ont séché.

Mais attention, pas question d'utiliser l'eau comme bon lui semble : "On arrose moins que d'habitude parce qu'il y a beaucoup moins d'eau. Mais on est obligé d'arroser un petit peu, parce que si on ne le fait pas, il y aurait plus rien du tout."

Norbert vient d'arracher ses concombres, "complètement grillés", et espère que les choux ne subiront pas le même sort. © Radio France - Agathe Legrand

Même constat quelques parcelles plus loin. Les concombres de Norbert sont "complètement grillés". Le jardinier est dépité. Cela fait vingt-six ans qu'il possède cette parcelle, et il n'avait jamais vu cela. Il songe même à arrêter. "On est tributaire du temps, de la météo. Mais avec la sécheresse qui augmente d'années en années, on va peut-être se poser des questions pour savoir s'il faut continuer à avoir un jardin ou pas. Parce que s'il faut travailler pour rien, je sais pas s'il faut continuer..."

De l'eau en partage

Ce qui inquiète le plus le retraité, c'est le niveau de la nappe phréatique : certains jardiniers possèdent un puits, alimenté par l'eau de la Sarthe, tout près. Mais cette année, "c'est très très bas pour l'époque. D'habitude, on voit ça plutôt mi-août. Tandis que là, depuis mi-juillet, on est bas."

D'autres comme Danielle, n'ont pas la chance d'avoir un puits. Elle doit donc compter sur la solidarité de ses voisins de parcelle : "J'ai la chance d'avoir des voisins qui ont des pompes à eau, qui remplissent des citernes et qui nous approvisionne comme ça. C'est très bien."

Danielle s'occupe de ses fleurs, plus facile à entretenir car elles repoussent tous les ans. © Radio France - Agathe Legrand

Pour l'instant, chacun peut donc arroser, mais tous s'inquiètent : " Ca fait très peur, oui. L'eau, c'est capital. Si on a plus d'eau toute la végétation va mourir et puis, nous à la suite," conclut Danielle.