Le mauvais temps booste la fréquentation des musées dans le Calvados

"On tire clairement notre épingle du jeu", sourit Loïc Jamin, adjoint au maire de Bayeux en charge du tourisme et de la culture. Ce mardi 1er août, il dresse un bilan très positif du mois de juillet dans sa commune. Le temps maussade et pluvieux a poussé de nombreux vacanciers à s'éloigner du littoral pour se réfugier dans les musées. " La Tapisserie de Bayeux attire chaque jour près de 3 000 visiteurs en ce moment. C'est 10 000 entrées de plus qu'en juillet 2022 ! On frôle les chiffres de fréquentation de 2019, lors du 75e anniversaire du Débarquement", se réjouit Loïc Jamin. Qui tempère cependant : "il ne faudrait pas que ce mauvais temps dure trop longtemps, sinon les vacanciers ne vont pas venir du tout".

Fréquentation en hausse de 20 % au Mémorial de Caen

Au Mémorial de Caen , ce mardi 1er août, la file d'attente au guichet ne désemplit pas. "On est venus de Rennes pour la journée. Avec ce mauvais temps, on fait ce qu'on peut. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de venir, donc c'était l'occasion", explique Stéphane. Comme lui, certains ont choisi le Mémorial pour s'abriter, mais aussi, car "c'est une étape incontournable quand on vient en Normandie", estime Pauline, Nantaise passionnée d'histoire, venue visiter les musées normands.

"On constate une augmentation de 20 % du nombre de visiteurs par rapport à l'an dernier", note Laura Bataille, directrice de communication du Mémorial de Caen. Et dès qu'il pleut, l'effet est immédiat. "Sur une journée comme ce lundi, où il a énormément plu, on a eu beaucoup de monde. Quand la météo n'est pas bonne, on sait directement que la journée va être chargée, et on accueille les visiteurs avec plaisir. En général, ils restent entre 3 h et 4 h au Mémorial, certains y passent même la journée", poursuit Laura Bataille. Face à l'affluence, elle conseille d'ailleurs de réserver ses billets à l'avance pour visiter le musée.