"Le mercure va s'envoler", une grande vague de chaleur arrive en Alsace

C'est un épisode de très forte chaleur qui se profile en Alsace. Les 30 degrés vont être atteints dès ce jeudi 6 août, mais le début du pic est attendu pour vendredi. "Le mercure va s'envoler, avec des valeurs autour de 34 et 35 degrés", annonce le météorologue Christophe Mertz, membre d'Atmo Risk à Strasbourg.

Vigilance canicule possible

De fortes chaleurs qui vont se maintenir jusqu'à mardi prochain. "On sera autour des seuils caniculaires, donc il est possible qu'on passe en vigilance canicule", prévient Christophe Mertz, on sera de 34 à 35 degrés le jour et les nuits devraient aussi nettement se réchauffer." Contrairement à l'année dernière, où les épisodes caniculaires étaient forts mais courts, l'été 2020 connait des vagues de chaleur moins élevées mais plus longues.

Prévisions météorologiques des prochains jours en Alsace. © Visactu - Visactu

En Alsace, on parle de canicule lorsque les températures restent au minimum à 19 degrés pendant la nuit durant minimum trois jours consécutifs. Petit écart entre les deux départements pour le jour : dans le Haut-Rhin le seuil caniculaire est de 35 degrés contre 34 dans le Bas-Rhin.

La sécheresse s'aggrave

"Le contexte de sécheresse va s'aggraver pour au moins les sept prochains jours", déclare Christophe Mertz. Le phénomène se répète depuis maintenant trois ans précise le météorologue. Les conséquences s'observent surtout sur la biodiversité des milieux : "Les arbres résineux en souffrent énormément, beaucoup d'arbres sèchent sur place et les rivières vosgiennes ont de moins en moins d'eau", poursuit le prévisionniste. Des cours d'eau asséchés, et donc plus de vases et plus d'algues, ce qui provoque des "dégâts sur la faune piscicole."

La faute au réchauffement climatique

Ces vagues de chaleur ne sont pas des phénomènes isolés. Atmo Risk constate une accélération en terme de températures extrêmes en été et des périodes sèches prolongées. "Depuis une décennie, on est sur un cycle d'été très chaud et très sec", analyse Christophe Mertz, on est sur quelque chose de graduel." La canicule de 2003 est selon lui est "point de bascule."

Petit moment de répit annoncé pour lundi 10 août, en soirée, où de la pluie est attendue. Sinon, il faudra attendre mercredi pour espérer retrouver quelques nuages dans le ciel alsacien.