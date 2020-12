Fort mistral en ce jour de Noël, des panneaux arrachés en Vaucluse

Les sapeurs-pompiers de Vaucluse multiplient les interventions ce vendredi. Le mistral souffle très fort dans le département, avec des rafales à 100 km/h. Des dégâts ont été constatés un peu partout dans le département, dans la vallée du Rhône mais également sur le Comtat Venaissin et jusqu'à Apt dans le Luberon. Les pluies récentes ont ameubli les sols et le vent pousse les arbres et les panneaux publicitaires qui tombent et qu'il faut dégager. Soyez donc prudents si vous circulez. Même à pied, on n'est pas à l'abri d'un projectile porté par le mistral.