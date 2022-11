En 2022, la Creuse a connu son mois d'octobre le plus chaud depuis seize ans

Le changement climatique continue d'affoler les compteurs et de banaliser l'anormal et l'exceptionnel. La France a vécu le mois d'octobre le plus chaud depuis 1945, selon Météo France, et la Creuse y a toute sa part. Dans notre département, le mois d'octobre a été le plus chaud depuis 2006 !

ⓘ Publicité

À lire aussi Météo : le mois d’octobre 2022 est le plus chaud jamais mesuré en France

Les températures moyennes ont été de 4,38 degrés supérieurs à la normale selon Météo France, certaines communes affichant 28 (Lépaud, Guéret) ou 29 degrés (Genouillac) au plus fort de la journée. Et là, on ne parle que des maximales : nos auditeurs et correspondants météo nous avaient relevé 16, 17 voire 19 degrés, le matin, avant 7h ! Pour donner un élément de comparaison, les normales de saison en octobre, ce sont des journées à 15 degrés, en moyenne. Seule une journée a été normale, le 13 octobre ; toutes les autres ont vu le mercure dépasser les vingt degrés, affirme Jérôme Lefer, prévisionniste à Météo France Limoges.

loading

Conséquence directe de cette chaleur : on a manqué de pluie, en Creuse, 50% de moins, en ce mois d'octobre, par rapport à la normale. Pas anodin pour un département encore en alerte sécheresse