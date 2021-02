La Corrèze vient de vivre son mois de février le plus chaud depuis 50 ans. C'était aussi le deuxième plus chaud pour la Haute-Vienne sur cette période. Une douceur générale qui contraste avec un début de mois très chaotique pour la météo en Limousin.

Le mois de février le plus chaud depuis 50 ans en Corrèze

La Corrèze vient de vivre son mois de février le plus chaud depuis 50 ans, le deuxième plus chaud pour la Haute-Vienne.

C'est un drôle de mois de février qui vient de s'achever sur le plan de la météo en Limousin, avec un temps pas franchement hivernal et même des journées d'une exceptionnelle douceur. Aucun record n'est tombé si on regarde les températures au jour le jour, mais sur l'ensemble du mois n'avait pas connu de mois de février aussi chaud depuis 50 ans en Corrèze selon Météo France. Les normales de saison ont aussi été largement dépassées en Haute-Vienne, où c'est le deuxième mois de février le plus chaud sur la même période.

Deux saisons en un seul mois

Cette exceptionnelle douceur s'est manifestée dans la deuxième moitié du mois, car février a débuté sous des trombes d'eau et des températures plutôt fraîches. Le 12 février, le Limousin avait déjà reçu autant de pluie que la moyenne habituellement enregistrée sur l'ensemble du mois. Ces précipitations ont provoqué la crue de nombreux cours d'eau, notamment dans le sud de la Corrèze où des habitants d'Argentat avaient même été sortis de leur lit en pleine nuit, face à la montée des eaux.

à lire aussi EN IMAGES - Vos photos des crues en Corrèze

Au milieu du mois la pluie s'est arrêtée, laissant place à un temps très sec et ensoleillé, voire franchement printanier certains jours. Le 24 février le thermomètre a grimpé jusqu'à 23 degrés en Corrèze, c'était aussi à Argentat. En Haute-Vienne, le mercure a atteint un maximum de 20 degrés ce jour-là, à Limoges selon les relevés de Météo France Limoges Bellegarde. Dans les deux cas c'est moins que la journée la plus chaude jamais enregistrée en février, qui remonte à 2019 en Limousin.

C'est donc sur l'ensemble du mois que la moyenne des températures a dépassé les relevés de ces 50 dernières années en Corrèze et que la Haute-Vienne s'est aussi illustrée par une remarquable douceur. La végétation a d'ailleurs commencé à se réveiller, pourtant ce n'est pas encore officiellement le printemps sur le calendrier. Les météorologues préviennent d'ailleurs que l'hiver n'a pas forcément dit son dernier mot.