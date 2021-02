Météo : le mois de janvier 2021 a été très pluvieux en Alsace

Ce mois de janvier 2021 restera comme l'un des plus pluvieux en Alsace avec 101.8 mm selon Météo Suivi Alsace.

Pluie et nuages sur la plaine d'Alsace

Il n'arrête pas de pleuvoir en ce début d'année 2021 ! Ce mois de janvier est l'un des plus pluvieux que l'Alsace ait jamais connu. C'est le deuxième mois de janvier le plus humide depuis 1924 avec 101.8 millimètres de pluie selon Météo Suivi Alsace. Il se place juste derrière celui de janvier 2018 et ses 104.7 millimètres. A titre de comparaison, un mois de janvier standard tourne autour des 32 millimètres dans la région.

Signe du réchauffement climatique ?

Alors est-ce que ces mois de janvier pluvieux de 2018 et 2021 sont liés au réchauffement climatique? "C'est encore difficile à affirmer", explique Florian Knoll prévisionniste à Météo Suivi Alsace " ce qui est sûr c'est que plus il fait doux, plus il y a un risque de pluie". Une pluie nécessaire pour la nappe phréatique pour lui permettre de retrouver des niveaux d'eau confortables avant l'arrivée de l'été.

à lire aussi Pluie en Alsace : des crues importantes entre jeudi et dimanche