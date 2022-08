Juillet 2022 est le mois de juillet le plus sec jamais enregistré en Corrèze

L'herbe jaunit, les sols se craquellent et les cours d'eau se vident en Corrèze... Et pour cause. Météo-France Limoges-Bellegarde vient de tirer le bilan du mois de juillet, il est sans appel : 2022 est le mois de juillet le plus sec jamais enregistré en Corrèze depuis le début des relevés en 1959. Il n'est tombé que 4 mm de pluie alors que la moyenne est de 80 mm.

De plus, cette sécheresse a été accentuée par les fortes chaleurs de juillet et par un taux d'humidité de l'air très bas qui est parfois descendu à 20 % en Corrèze. Ces phénomènes ont renforcé l'évaporation.

Les conséquences commencent à être lourdes. En Xaintrie, par exemple, la rivière Glane est quasiment à sec. Or, c'est elle qui alimente les 1850 abonnés des sept communes du syndicat des eaux du Puy du Bassin autour de Saint-Privat. Depuis près de 10 jours maintenant, des camions citernes font des rotations jusqu'à Argentat pour alimenter la zone en eau potable.

Quelques orages atténuent la sécheresse en Haute-Vienne

En Haute-Vienne, la sécheresse est également très forte mais a été un peu atténuée par l'épisode orageux du 19 juillet lors duquel il est tombé jusqu'à 60 mm de pluie dans la région de Châteauponsac. Résultat, en moyenne c'est "seulement" le 6ème mois de juillet le plus sec dans les relevés de Météo France. Mais ce n'est qu'une moyenne car les orages n'ont pas touché l'ensemble du département et certaines zones souffrent de la sécheresse tout autant qu'en Corrèze.