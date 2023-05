Le mois de mai est "plus frais" que la normale en Dordogne mais pas de gelées prévues

"Ca faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un mois de mai aussi frais", assure Christophe Marguerat, prévisionniste à Météo France qui confirme que oui, on a plus froid que d'habitude pour un mois de mai le matin en Dordogne. Pour ce mardi 16 mai, on devrait retrouver un temps plus sec, mais toujours aussi frais, après plusieurs jours de pluies et de temps orageux la semaine dernière.

"C'est surtout les conditions anticycloniques avec le vent de nord et nord-est qui empêche les températures de retrouver des couleurs et de la chaleur", explique le spécialiste. "Tant que ça perdurera, on n'aura pas trop d'évolution, avec des 4 ou 5 degrés par endroits qui montent jusqu'à 20° en journée".

Pas de gelées dans les 10 à 15 jours

"L'important c'est qu'on ne prévoit pas de gelées, a priori il n'y en aura pas dans les 10-15 jours à venir", rassure le prévisionniste de Météo France, deux jours après le dernier des saints de glace le 13 mai. L'an dernier, et en 2021 également, des gelées avaient touché la Dordogne au début du mois d'avril, ça n'a presque pas été le cas jusqu'à présent cette année.

Christophe Marguerat précise que l'été s'annonce chaud et sec en Dordogne, mais sans longue période de canicule comme l'année dernière. Même s'il prévient que la météo, ça peut évidemment toujours évoluer.