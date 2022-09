Il n'a jamais fait aussi chaud dans les Landes au mois de septembre. C'est dans notre département qu'il a même fait le plus chaud en France ce lundi 12 septembre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur le podium, il y a Mont-de-Marsan avec 39,2 degrés, Dax avec 39 degrés et Sabres avec 38,9 degrés. Des records dans des stations météo qui sont plutôt anciennes, puisque les stations de Mont-de-Marsan et de Dax ont été créées dans les années 40 et 50. Jamais de telles températures n'y avaient été relevées en septembre.

Les derniers records ont même été pulvérisés, et ils sont tout récents. A Mont-de-Marsan et Dax, les derniers records datent en effet de 2016, et il avait fait 37,1 degrés dans la préfecture des Landes et 38 degrés dans la station thermale. A Biscarrosse, le dernier record pour un mois de septembre date d'il y a un an à peine, avec 36,5 degrés. Ce lundi, il a fait un degré de plus, avec 37,4 degrés. Des épisodes de chaleur qui se répètent et se rapprochent.