Canicule : le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine en vigilance orange

La vague de chaleur qui touche la France cette semaine n'épargne pas la Bretagne. Météo France met à jour sa carte de vigilance et place 25 départements en vigilance orange, dont le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, à partir de 14 heures vendredi 17 juin.

12 autres départements sont eux en vigilance rouge.

De fortes chaleurs jusqu'à samedi

Les deux départements bretons, classés jaune depuis ce jeudi, font partie des 14 nouveaux département à passer en orange. L'épisode caniculaire exceptionnel et précoce devrait faire monter les températures jusqu'à 35 degrés dans le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, selon les prévisions de Météo France. La chaleur devrait s'installer et même s'intensifier jusqu'à samedi, journée la plus chaude, avant une baisse des températures dimanche.

La vigilance orange canicule est activée lorsque les températures dépassent un certain seuil pendant au moins trois jours, et ne descendent pas sous un certain seuil pendant au moins trois nuits.

Cette vague de chaleur est, selon Météo France, la plus précoce jamais enregistrée dans le pays ; des records de températures pourraient être battus cette semaine.

Un numéro vert "Canicule info service" est mis en place par le gouvernement, gratuit entre 9h et 19h depuis un poste fixe, afin d'obtenir des conseils sur les gestes à adopter.

Le Finistère et les Côtes d'Armor sont eux toujours classés vigilance jaune pour le moment.