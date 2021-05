Le nez de Jobourg pris d'assaut par les promeneurs avec cette météo douce

Avec les températures qui remontent de plus en plus, les promeneurs commencent à pointer le bout de leur nez en masse dans la Manche. Comme par exemple, au nez de Jobourg, dans la pointe de la Hague, l'un des plus beaux points de vue offert par le département.

Les Saints de glace semblent définitivement être de l'histoire ancienne. Ce samedi, les températures sont reparties à la hausse dans le département, avec des valeurs comprises entre 16 et 21 degrés dans la Manche. De quoi faire plaisir aux promeneurs qui ont rechaussé leurs équipements à l'assaut de nos sentiers de randonnée manchois. Comme par exemple au nez de Jobourg, dans la pointe de La Hague. "Les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte étaient vraiment moches. Donc on s'est dit que c'était ce samedi qu'on allait enfin pouvoir sortir", confie Cécile.

Un peu de nuages en matinée

Si l'après-midi a été particulièrement ensoleillée, la matinée a offert une part plus belle aux nuages. Pas de quoi refroidir les ardeurs des randonneurs pour autant. "On a souvent chaud sous la veste", décrit Stéphane, partenaire de marche de Cécile. "C'est extrêmement agréable, on va vraiment vers les beaux jours", poursuit Valérie. D'autres peuvent même enfin retrouver le plaisir d'un pique-nique, signe supplémentaire de cette météo qui va vers le mieux. C'est le cas d'Olivier, qui ne vient pas pour la marche, mais pour un bon repas. "Les restaurants étaient fermés, donc on a pris à manger pour venir ici", se réjouit-il.

Super spot à photos

Un peu plus bas, sur le sentier des douaniers, Moussine prend le temps de souffler. Il aime la marche, mais ce qui lui plaît le plus, c'est le paysage. Et là, les quelques nuages évoqués plus haut ne le repoussent absolument pas. Il ouvre sa petite mallette et en sort un drône. "La côte est vraiment magnifique, avec ces nuages qui offrent des lumières beaucoup plus intéressantes qu'un simple ciel bleu." Tout le monde pourra revenir sur place ce dimanche, le Soleil devrait être encore plus présent, avec des températures oscillant entre 15 et 22 degrés.