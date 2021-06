Le nord de la Lorraine en vigilance orange aux orages et vents violents ce samedi en soirée

Méteo France classe les deux départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle en vigilance orange "orages" ce samedi, en milieu de soirée et jusqu'au début de la nuit. Des dégâts sont possibles sur l'habitat léger.

Méteo France classe les deux départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle en vigilance orange pour un risque d’orage, vent violent et fortes pluies ce samedi, en milieu de soirée et jusqu'au début de la nuit. La perturbation peut provoquer des dégâts sur les habitations et des inondations dans les caves.

Rafales de vent et précipitations

« C'est surtout à partir du début de nuit sur le nord de la Lorraine (21h-22H environ), que les orages s'organisent. Ils prennent de l'ampleur avec un risque de phénomènes violents. Les orages peuvent en effet s'accompagner de grêle, d'une activité électrique intense, de fortes précipitations pouvant aller jusqu'à 30 ou 40 mm en peu de temps, et de rafales de vent comprises entre 80 et 100 km/h, ponctuellement un peu plus. Les orages s'évacuent vers la Belgique et le Luxembourg en cours de nuit », précisent les services de Météo France.

Dégâts sur l'habitat léger

Ces violents orages sont susceptibles de provoquer localement des dégâts importants sur l'habitat léger et les installations provisoires. Des inondations de caves peuvent également se produire très rapidement. Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations.

Une reprise de cette activité orageuse est possible dès le début d'après-midi du dimanche jusqu'en début de soirée.



Règles de prudence

La Préfecture recommande :

- de mettre à l’abri les objets sensibles au vent,

- de ne pas s’abriter sous les arbres,

- d’éviter les promenades en forêts,

- d’éviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques,

- de signaler sans attendre les départs de feu,

- d’adapter la vitesse de son véhicule à l’état de la chaussée, à la visibilité et dans la traversée des zones boisées (chutes d’arbres ou de branches).

Informations utiles

· Prévisions météo : consulter le site www.meteo.fr ou le répondeur téléphonique sur la vigilance météorologique : 05 67 22 95 00

· Routes secondaires : consulter le site www.inforoute57.fr