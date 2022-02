Le Nord et le Pas-de-Calais en alerte pour les vents violents, la ville de Lille ferme ses parcs

Le vent va souffler fort, dans le Nord et le Pas-de-Calais ce dimanche 6 février. Par mesure de précaution, la ville de Lille ferme plusieurs lieux publics, dont les parcs.

Attention aux vents violents dans la région ce dimanche 6 février ! Le Nord et le Pas-de-Calais sont classés en alerte jaune pour les rafales de vents par Météo France. Le Pas-de-Calais l'est également pour les crues. On attend des rafales jusqu'à 110 km/h sur la côte d'Opale.

Parcs et cimetières fermés à Lille

A Lille, la ville ferme plusieurs lieux publics par mesure de précaution. Il s'agit des parcs et jardins et des cimetières, mais aussi de lieux de loisirs, comme la ferme pédagogique et le zoo, qui rouvrait tout juste ses portes ce week-end.

