Le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange neige et verglas

Les départements du Nord et du Pas-de-Calais ont été placés ce mercredi en vigilance orange neige et verglas par Météo France. Il pourrait tomber jusqu'à trois centimètres dans la métropole lilloise et jusqu'à 7 centimètres sur l’Artois et l’Avesnois.