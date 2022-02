Le Nord Franche-Comté placé en vigilance jaune pour des vents violents, des rafales jusqu'à 130 km/h attendues

Le vent va souffler fort dans la nuit de dimanche à lundi. Météo-France prévoit des rafales entre 80 et 100 km/h sur le nord de la Franche-Comté, en particulier en Haute-Saône et dans le Territoire de Belfort. En Haute-Saône, le vent d’ouest à sud-ouest sera généralement assez fort, et les rafales atteindront localement 95 km/h, en cours de nuit.

Sur les sommets vosgiens, le vent pourrait souffler jusqu'à 130 km/h.

Les rafales les plus fortes sont attendues entre 5 et 6h du matin.

L'alerte jaune est prévue jusqu'à 8h du matin lundi.