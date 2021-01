Le Nord-Pas-de-Calais en alerte orange aux vents violents

Météo France a placé le Nord et le Pas-de-Calais en alerte orange face aux vents violents annoncés pour ce mercredi soir. Des rafales de vents jusqu'à 100 kilomètres heures sont attendus dans les deux départements.

Les départements du Nord et du Pas-de-Calais sont placés en vigilance orange pour vents violents, à compter de ce mercredi soir 23 heures et jusqu'à jeudi 6 heures.

Ce mercredi après-midi, le vent souffle modérément avec des rafales proches de 70 kilomètres/heures, mais une perturbation plus active va traverser toute la région Hauts-de-France dans la nuit de mercredi à jeudi. On attend un vent de secteur sud et de violentes rafales, jusqu'à 90-100 kilomètres/heures.

Limiter ses déplacements

Face à cet épisode météorologique, la préfecture des Hauts-de-France rappelle que la circulation routière peut être perturbée, que les toitures et cheminées peuvent être endommagées et que des coupures d'électricité sont possible.

Aussi, il est recommandé de :