Le Pas-de-Calais en état d'alerte sécheresse

Arras, France

Le Pas-de-Calais vient de rejoindre la liste des départements placés en alerte sécheresse, dont le Nord. Le préfet explique dans un communiqué redouter une dégradation de la situation, alors que le niveau des nappes est bas et que les perspectives sont défavorables pour les prochains jours. Deux secteurs ne sont pas concernés, les bassins versants de la Canche et de l'Authie, qui restent à l'état de vigilance.

Un arrêté publié le 12 juillet prévoit des mesures de restriction pour préserver les ressources en eau potable: les particuliers doivent limiter l'arrosage des pelouses et le lavage des voitures est interdit en dehors des centres spécialisés qui recyclent l'eau. Pour les agriculteurs, l'irrigation est interdite les samedi et dimanche entre 10h et 18h. Les entreprises doivent réduire leur consommation de 10%.