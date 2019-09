Le Pas-de-Calais en placé en alerte orange vagues-submersion dimanche

L'alerte commence à 11 heures dimanche et finit à 17 heures. (Image d'illustration)

Côte d'Opale, France

La côte d'Opale est placée en alerte orange aux vagues-submersion dimanche 28 septembre, en raison de l'effet couplé du vent et des fortes marées.

Une dépression arrive des îles britanniques, et selon Météo France, cette dépression va provoquer une surélévation importante du niveau de la mer se rajoutant à des niveaux marins déjà élevés dans un contexte de grandes marées, avec un coefficient 113 dimanche matin.

On attendait déjà de fortes marées ce weekend, les marées d'équinoxe, les plus fortes de l'année. La préfecture maritime recommande la plus grande prudence jusqu'à mercredi.