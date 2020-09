Le Pays Basque est-il en situation de sécheresse ?

L'été a été très sec en Basse-Navarre et en Soule, la côte s'en sort mieux avec un léger excédent pluviométrique. Ce qui est sûr, c'est que les arbres et les fleurs pâtissent du manque d'eau partout au Pays Basque.

De l'avis de beaucoup, l'été a été sec voire très sec au Pays Basque. Mais cette impression est-elle confirmée par les données de Météo France ? Pas évident.

Tout d'abord, il faut préciser que nous parlons ici de sécheresse météorologique, qu'il faut distinguer de la sécheresse des sols (jusqu'à 2 mètres de profondeur) et de la sécheresse hydrologique (les nappes phréatiques). Sur les mois de juin, juillet et août, Météo France constate un déficit pluviométrique en Basse-Navarre et en Soule, de 25 à 40 %. En revanche, cette pluviométrie est excédentaire de 10 à 20 % sur la côte basque.

Un mois de juillet record

Les fleurs d'hortensias des jardins d'Arnaga brûlées par le soleil © Radio France - Romain Dézèque

C'est surtout en juillet que cette sécheresse météorologique s'est faite ressentir : jamais les cumuls moyens de pluie n'avaient été aussi faibles depuis 1994. Les orages du mois d'août ont permis d'apporter un peu d'eau... sauf qu'ils se sont concentrés sur la côte, car entre Bidache et Orthez, encore une fois, les déficits pluviométriques sont importants, entre 30 et 60 %.

Côté température, nous avons vécu un été chaud à partir de la mi-juillet avec une moyenne des maximales supérieure de 1 degré à la moyenne habituelle. On se souvient des 41,9 degrés records relevés à Socoa.

Les fleurs et les arbres des jardins d'Arnaga fragilisés

Les feuillus des jardins d'Arnaga sont moins beaucoup denses © Radio France - Romain Dézèque

Si on ne peut utiliser le terme de sécheresse, en revanche les arbres et les fleurs, pas vraiment habitués à cette météo estivale (notamment les vents chauds), ont beaucoup souffert du manque d'eau. C'est criant dans les jardins d'Arnaga, à Cambo. Les fleurs d'hortensias sont brûlées, les arbres perdent leurs feuilles. "Comme si c'était l'automne" constate Jean-François Oxarango, le jardinier du domaine. "On a des épicéas, des sapins, des chênes... On voit qu'ils perdent de leur vigueur, ils sont affaissés, ils perdent des branches. L'arbre essaye de s'alléger, de se délester pour gérer son eau. Cette année, c'est particulièrement criant. Et ça fait quelques années qu'on le constate. Ça pose question : le chêne pédonculé, typique du Pays Basque, il ne sera plus adapté à notre région dans quelques années..."

Le reportage dans les jardins de la Villa Arnaga Copier

D'ailleurs les spécialistes, ONF en tête, planchent déjà sur la forêt du futur au Pays Basque, avec des essences d'arbres qui résisteront mieux au manque d'eau.