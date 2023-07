Le pic de chaleur arrive en Lorraine, jusqu'à 38 degrés annoncés

Jusqu'à 38 degrés annoncés dans le secteur de Badonviller mardi 11 juillet, la Lorraine va subir s****on premier pic de chaleur de l'été. A Nancy, les citadins tentent de fuir la fournaise de leur logement, comme au parc Sainte-Marie. Irène est venue de bon matin se réfugier sous les arbres. Elle se plaint d'avoir mal dormi : "à chaque heure j'étais réveillée, ce matin j'ai mal à la gorge, je suis assommée".

"On supporte, mais on a du mal"

Pierre endure difficilement la chaleur, lui aussi. "Mon appartement a les quatre faces au soleil. Même si c'est un vieil appartement avec des murs épais, la chaleur finit par traverser. A l'intérieur, l'an dernier, on a eu jusqu'à 33 degrés". Cette année il a fait installer la climatisation. "Hélas, c'est mauvais pour l'environnement, mais bon pour le corps", lâche-t-il.

Catherine passe ses après-midi calfeutrée chez elle, dans le noir. "C'est ça qui est le plus dommage, c'est qu'on ne profite pas de la luminosité", regrette la Nancéienne. A côté, son amie Agnès hoche la tête. Elle a dû se motiver pour sortir faire la marche du matin. "On supporte, mais on a du mal".

A 11h le thermomètre dépasse déjà les 25 degrés : c'est le moment de rentrer pour Marina, nounou de six enfants. "Cela devient intenable, c'est difficile de leur expliquer la zone d'ombre et la zone de soleil donc le plus simple c'est de se mettre tranquillement à la maison." Au programme : jeux de société et cours de cuisine. La gourde toujours à portée de main pour continuer à s'hydrater.