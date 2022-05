Le plafond d'une boulangerie s'effondre pendant les orages à Château-Gontier-sur-Mayenne

De l'eau et de la grêle s'étaient accumulées au-dessus du plafond.

Un grand boum. Voilà comment le boulanger Ludovic Berthier décrit ce qu'il s'est passé dans son fournil ce vendredi matin. Peu avant 8h, les orages se sont déclenchés alors qu'il cuisait ses dernières baguettes à Château-Gontier-sur-Mayenne. Le plafond s'est alors soudainement effondré, laissant entrer de grandes quantités d'eau à l'intérieur. "Le toit a fait entonnoir et on s'est retrouvé avec deux centimètres d'eau absolument partout", confie celui qui n'a jamais vu ça en 6 ans d'ancienneté aux "Blés d'or", rue d'Anjou.

Des pertes importantes

Immédiatement, tous les salariés se sont arrêtés en même temps que l'électricité s'est coupée. Puis, il a fallu ensuite faire l'inventaire. "Du matériel électrique a été grillé : le laminoir, le lave-vaisselle et la chambre froide. Une partie pourra être récupérée mais c'est sûr qu'on ne pourra pas tout remettre en route", explique Ludovic Berthier. En attendant, il faut tout nettoyer, et à ce petit jeu-là, tout le monde donne un coup de main, y compris des riverains.

Les équipes ont mis plusieurs heures à tout nettoyer. © Radio France - Arthur Blanc

Un investissement qui a permis de maintenir ouverte la boulangerie, malgré le sinistre. "On a d'abord sorti les lampes torches pour voir ce qu'il se passait", explique Manuela Berthier, qui était à la caisse au moment où le plafond s'est effondré. La quasi-totalité des baguettes était prête, le service a donc pu continuer. Et il devrait pouvoir se poursuivre ce week-end, même si du matériel manque à l'appel. "La quantité de marchandises sera peut-être un peu plus restreinte", conclut Manuela Berthier.