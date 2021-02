Grand froid en Meurthe-et-Moselle : le plan de niveau 2 déclenché

Pas de températures positives même en journée au moins jusqu'à la fin de semaine. Selon les prévisions météo, on pourrait dès ce mercredi 10 février observer des températures de -7, - 8 degrés. Et d'ici la fin de semaine, des -10 degrés sous abri, voire en dessous.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle déclenche le niveau 2 du plan grand froid et renforce le dispositif d'urgence sociale. Il prévient, "les travailleurs sociaux, et plus particulièrement l’équipe mobile du « samu social », ainsi que les services de l’État, direction départementale de la cohésion sociale, police, gendarmerie et service départemental d’incendie et de secours, déjà mobilisés tout au long de l’année, intensifieront leur présence et renforceront leur vigilance auprès des personnes en grande difficulté. Les capacités d’hébergement sont également renforcées afin que chaque personne qui le nécessite puisse trouver un abri et une restauration chaude dans les meilleurs délais (ajout de lits et ouverture des places collectives en renfort hivernal)".

Si vous rencontrez une personne en difficulté dans la rue, l'appel d'urgence est le « 115 », un numéro d’appel gratuit, 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24.