Le plein de soleil, ces trois dernières années, en Loire-Atlantique et en Vendée

"Du soleil comme s'il en pleuvait" - comme le chante Yannick Noah - en Loire-Atlantique et en Vendée ces trois dernières années. Si on compare 2019, 2020 et 2021 à l'ensoleillement moyen de la période 1981-2010, on est largement au-dessus de la normale ! Avec même des records à Nantes.

Le plus frappant, c'est l'an dernier. Au début du printemps, sur les mois de mars, avril et mai, on a eu 45% de soleil de plus que la normale dans la région nantaise ! C'est l'endroit de France où cet excédent de beau temps est le plus fort. On est pas mal aussi en Vendée, avec 41% d'heures de soleil en plus.

Ce qui fait que, sur l'ensemble des trois années passées, on a aussi des ensoleillements largement supérieurs à la normale dans nos départements : de 15 à 24%. Notamment parce qu'en plus de ces très beaux printemps, l'an dernier, on a eu un mois d'octobre magnifique, gorgé de soleil là aussi : 209 heures à Nantes qui n'avait jamais dépassé la barre des 200 à cette époque de l'année.

Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pour les spécialistes comme le site internet météo-villes, la raison ce sont ces "blocages anticycloniques" qui se sont multipliés, ces dernières années, sur le nord de la France et qui ont empêché la pluie de remonter jusqu'à nous. Notamment en 2020, avec un blocage qui a duré pendant deux mois, pendant tout le premier confinement.

On ignore, pour l'instant, si c'est le fruit du hasard ou si c'est un vrai changement climatique. En tous cas, cette année, on continue sur la même lancée, avec à Nantes, un ensoleillement en hausse de 14% en mars et de 16% en avril (alors que le mois n'est pas terminé).