Sécheresse : le plus grand barrage des Pyrénées-Atlantiques anormalement bas

C'est une situation tout à fait inédite selon la SHEM qui gère la production hydroélectrique des 13 usines de la vallée d'Ossau. Le manque de précipitations, une fonte des neiges trop rapide au printemps et la trop grande chaleur de cet été sont en train de dérègler un système pourtant bien huilé depuis 100 ans. Les réserves en eau dans les barrages s'amenuisent très rapidement. Les turbines pourraient être à l'arrêt cet hiver.

S'il ne pleut pas, les barrages de la vallée d'Ossau seront à sec fin septembre

Toutes les nuits, des lâchers sont effectués pour soutenir le niveau des rivières en particulier celui du gave d'Ossau. Mais s'il ne pleut pas dans 50 jours, il n'y aura plus d'eau en réserve avertit Olivier Marfaing, chef du groupement Shem d'Artouste. "Depuis que nous sommes en Vallée d'Ossau, depuis 1924, nous n'avons jamais enregistré des données aussi mauvaises en quantité d'eau. Nous avons lâché le double de volume d'eau par rapports aux pires années sèches pour soutenir le niveau des rivières. Il nous reste 50 jours de réserve d'eau dans les 3 barrages. Si la sécheresse persiste, (fin septembre) ils seront au plus bas, c'est à dire quasiment à sec."

Sans eau, pas d'hydroélectricité cet hiver

Le barrage d'Artouste, le plus important des Pyrénées-Atlantiques, est déjà anormalement bas. Sur les 24 millions de mètres cubes que le lac d'Artouste peut contenir, il n'en reste que 14 millions. C'est du jamais vu à pareille époque. Habituellement cette ressource n'est pas utilisée avant la mi-novembre. "Sur la saison d'été, normalement, le lac est plein, explique Olivier Marfaing. On commence à le vider à partir du mois de novembre pour la production d'électricité et la cote qu'on a aujourd'hui on ne l'atteint qu'à la fin du mois de janvier sur la période de grosse production." Cette année, ce déficit en eau pourrait compromettre la production d'hydroélectricité. "Nous allons manquer d'eau. Nous ne pourront pas remplir notre mission de soutien du réseau électrique. S'il n'y a pas d'eau dans les lacs, nous seront les machines à l'arrêt." La Shem produit habituellement 220 000 kwh, l'équivalent de la consommation en électricité de l'agglomération bordelaise.