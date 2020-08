Le Poitou en vigilance orange aux orages

Météo France prévoit une forte activité électrique avec de violentes rafales de vent entre 80 et 100 km/h, beaucoup de pluie et un risque de grêle dans la soirée et la nuit du 15 au 16 août.

Prudence dans le Poitou. Météo France a placé la Vienne et les Deux-Sèvres en vigilance orange aux orages pour la soirée et la nuit du 15 au 16 août jusqu'au 16 août à 16 heures. Il faut s'attendre à une forte activité électrique, de violentes rafales de vent, souvent comprises entre 80 et 100 km/h voire très localement un peu plus, de fortes intensités pluvieuses et un risque de grêle. Ces orages se décaleront ensuite vers le Centre, l'Ile-de-France puis les Hauts-de-France mais seront alors moins violents.

Météo France annonce par ailleurs la fin de la vigilance orange canicule qui concernait 21 départements de l'est de l'Hexagone.