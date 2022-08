Le port de Toul fermé à la circulation fluviale à cause de la sécheresse

A cause de la sécheresse, et du faible débit de la Moselle qui alimente le port de Toul, celui-ci sera fermé à la navigation fluviale à partir du 11 août 18 heures, et pour une durée indéterminée.

Les plaisanciers n'ont plus qu'une journée pour sortir ou amarrer leur bateau dans le port de Toul. A partir de jeudi 11 août, 18 heures, il sera fermé à la navigation fluviale. En cause, la sécheresse, et le débit trop faible de la Moselle.

Fermé jusqu'à nouvel ordre

La décision a été prise par Voies Navigables de France, en raison du débit réduit de la Moselle. Car le canal artificiel est alimenté en eau pompée dans la rivière, aujourd'hui trop rare. "Chaque sortie ou entrée de bateau évacue de l'eau vers la Moselle, qu'on doit ensuite prélever à nouveau" explique Jonathan Saint-Martin, en charge de la capitainerie, "mais pour sauvegarder la rivière, on ferme l'écluse". Car l'eau est déjà 40 centimètres en-dessous du niveau habituel.

La fermeture du port avait déjà eu lieu en 2020, là aussi à cause de la sécheresse, mais cette fois-ci, les mesures prises sont plus importantes : un batardeau, sorte de paroi étanche posée devant l'écluse, pour la rendre étanche. Un système qui nécessite de gros outils, dont une grue, et qui ne sera donc retiré que lorsque VNF estimera que le niveau d'eau sera à nouveau suffisant pour alimenter le port. Cela pourrait n'arriver qu'après la fin de la saison de navigation, en octobre.

Depuis une semaine, les plaisanciers sont avertis par la capitainerie de cette fermeture : les vacanciers sont donc déjà partis. La quarantaine de bateaux actuellement dans le port sont ceux des propriétaires habitués à les laisser amarrés à Toul pour l'hiver.

Une partie de la Moselle fermée à la navigation

En raison des niveaux bas, VNF a déjà fermé à la navigation 620 kilomètres de réseau de voies navigables en France, en grande partie dans le Grand Est. "Ce sont toujours les mêmes zones géographiques qui sont touchées", explique Cécile Avézard, responsable de la communication de Voie navigables de France. "Le Nord-Est de la France avec le canal de la Meuse, le canal de la Marne au Rhin, le canal des Vosges... Et puis c'est peut-être une première, on a dû fermer une partie de la Moselle". Pour la plupart, ce sont les canaux artificiels qui sont concernés. La navigation est notamment interdite entre Neuves-Maisons et Fontenoy-sur-Moselle.

Depuis le mois de juillet, VNF a fermé 100 kilomètres de réseau supplémentaires. Mais Cécile Avézard se veut rassurante : "l'immense partie du réseau fonctionne, puisque ces 620 kilomètres ne représentent que 10% du réseau navigable en France".