Le printemps avant l'heure en Languedoc-Roussillon

Une ambiance quasi-printanière règne sur notre région depuis vendredi avec des températures dignes d'un mois d'avril. Ainsi les températures en plaine atteignent fréquemment 20 degrés, et parfois, à la faveur des vents faibles et d'un ensoleillement remarquable, flirtent avec la barre des 25 degrés localement, ce qui représente 10 ou 12 degrés au-dessus des normales de saison. On retrouve des valeurs qu'on avait connu aussi en tout début de mois les 2 et 3 février, mais aussi à la même période de l'an dernier.

Ainsi dans l'Hérault, dimanche, la température a atteint 24,4°C à Pézenas, ce qui bat l'ancien record de 23,5° du 22 février 2019. Et on a enregistré 24,1°C à Saint-Jean-de-Minervois (ancien record 23,8°C le 27 février 2019) et à Saint-Martin-de-Londres (record du 22 février de l'an dernier égalé).

Dans le Gard, la température a atteint 25,9°C à Montclus (entre Pont-Saint-Esprit et Barjac), 25,4°C au Vigan, et 23,5°C à Génolhac : ce sont là aussi de nouveaux records pour un mois de février.

Dans l'Aude, pas de record battu, tout comme dans les Pyrénées-Orientales même si on a enregistré une valeur de 24,0°C à Perpignan dimanche.

C'est la même chose en Lozère, malgré les 23,5°C relevés à Villefort et 20,1°C en ville de Mende.

Ce lundi devrait être le dernier jour avec de telles températures printanières, dépassant parfois nettement 20 degrés, puisqu'on devrait voir le retour d'un temps plus conforme à une fin d'hiver cette semaine, dès mercredi, avec du vent fort et des températures voisines des normales.