Le printemps très en avance dans le Gard

Des records de chaleur battus dimanche dans le Gard : 25,9°C à Montclus, 25,4°C au Vigan ou encore 23,5°C à Génolhac. Une bonne dizaine de degrés de plus que les normales de saison. Mais attention, retour aux températures d'hiver dès ce mercredi 26 février.

Aussi beau qu'une journée d'avril ce dimanche 23 février, avec des terrasses, des plages ou des jardins publics noirs de monde. Et les vendeurs de glace se réjouissent. Des températures élevées, très élevées pour la saison, avec même des records : 25,9°C à Montclus, 25,4°C au Vigan et 23,5°C à Génolhac. Et même chose chez nos voisins de l'Hérault : 24,4°C à Pézenas, 24,1°C à Saint-Martin-de-Londres.

En revanche, pas de record en Lozère malgré les 23,5°C relevés à Villefort et les 20,1°C à Mende. Des températures élevées depuis vendredi 21 février et qui le sont encore ce lundi 24, des températures supérieures d'une bonne dizaine de degrés aux normales de saison. C'était déjà le cas au tout début de ce mois de février et également, il faut le rappeler, l'année dernière à la même époque.

Attention, ce lundi 24 février devrait être la dernière journée "printanière" car à partir du milieu de la semaine, retour aux températures de saison avec, en plus, du vent relativement soutenu.