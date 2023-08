Le record de chaleur pour une fin d'été battu pour la 3e journée consécutive mercredi

Pour la troisième journée consécutive, le record de chaleur pour une fin d'été a encore été battu ce mercredi, annonce Météo-France ce jeudi. La journée de mercredi a été la plus chaude enregistrée après un 15 août en France, avec un indicateur thermique national (moyenne quotidienne de la température moyenne de l'air relevée dans 30 stations météorologiques représentatives du territoire) de 27,5°C, battant les records établis lundi et mardi .

"On est sur une série de trois journées les plus chaudes enregistrées après un 15 août à l'échelle de la France", a souligné Lauriane Batté, climatologue au sein de l'établissement public. La France traverse un épisode caniculaire majeur et exceptionnellement tardif, avec 17 départements en vigilance rouge canicule ce jeudi et 39 départements maintenus en vigilance orange .

Indicateur thermique national en France du 1er juin au 22 août 2023 comparé aux normales pour la période 1991-2020, selon les données de Météo-France. © AFP - SABRINA BLANCHARD

Records de températures

Ce mercredi, 43,2°C ont été enregistrés à Carcassonne (Aude), un record absolu, et 43°C à Vinsobres (Drôme). À Toulouse (Haute-Garonne), le mercure affichait en milieu d'après-midi 42,4°C , selon le relevé Météo France. Le record absolu date du 4 août 2003, 40,7°C.