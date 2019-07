Des records de température devraient être battus dans la Somme

Nous sommes en vigilance orange canicule depuis ce mardi après-midi. Météo France a étendu l'alerte à 80 départements, c'est à dire quasiment tout le pays, Hauts-de-France compris. Et des records de température seront certainement battus jeudi puisqu'on attend jusqu'à 40 degrés.

Somme, France

Si vous avez déjà chaud, préparez vous à avoir encore plus chaud. Les prévisions concordent : il va faire encore plus chaud mercredi, et des records vont certainement tomber d'ici jeudi. Météo France a placé 80 départements en vigilance orange canicule.

Pour ce mercredi, la chaleur va persister sur l'ensemble de la région, et s'approcher déjà du record établi en 2003 : 38,1 degrés à Amiens, le 10 août 2003 pendant l'épisode de canicule qui avait tué près de 20 000 personnes en France. À Abbeville, le record date du 1er juillet 1952 : il avait fait 37,8 degrés.

39 à 40 degrés jeudi

Denis Delcourt, prévisionniste chez Agate, un bureau d'expertise météorologique, annonce des températures de 36/37 degrés, et localement 38 degrés dès ce mercredi après-midi. Et elles vont encore monter jeudi, pour atteindre 39 à 40 degrés sur les Hauts-de-France : c'est donc quasi certain, des records de température vont être battus cette semaine chez nous.

81 départements en vigilance orange dont 80 en vigilance canicule, un record © Visactu