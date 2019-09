Le refuge du Goûter ferme ce mardi, avec une semaine d'avance

Chamonix, France

Dans le Mont-Blanc, c'est une fin de saison anticipée pour le refuge du Goûter. A 3.835 mètres d’altitude, le refuge est situé sur la voie royale pour la montée des alpinistes vers le sommet du Mont-Blanc. Il devait terminer sa saison dans une semaine, mais le refuge du Goûter va fermer ses portes dès ce mardi 24 septembre à 8 heures du matin en raison des conditions météo annoncées pour les sept prochains jours.

En effet, "toutes les météos convergent", explique le gardien Antoine Rattin, "les conditions météorologiques et nivologiques sont complètement défavorables pour la semaine à venir". On annonce de la neige à haute-altitude dès ce mardi matin et des précipitations encore jusqu'à dimanche.

"On s'attache à prévenir et à rembourser intégralement tout le monde", précise Antoine Rattin. Mais il reste finalement peu de monde à prévenir, car les "clients sont des personnes responsables et elles avaient anticipé la météo et déjà annulé leur séjour".

Place au ménage et au rangement maintenant au refuge du Goûter !