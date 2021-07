Le retour du beau temps cette semaine en Drôme Ardèche ravit les touristes et les locaux

"Here comes the sun..." assis sur un banc à l'ombre, chapeau de paille sur la tête, Phil joue de la guitare et chante l'arrivée du soleil, en reprenant le célèbre titre des Beatles. Il l'attendait impatiemment : "Je suis heureux ! En plus, je travaille dans les vignes et on a eu un début d'été complètement pourri, on a pris froid, j'ai encore un petit reste de bronchite… Alors _on attend avec impatience la vraie chaleur du mois de juillet et du mois d'août, ça fera du bien au moral !_"

Niveau chaleur, Philne sera pas déçu cette semaine : selon météo France, les températures vont dépasser les 30 degrés. "Jeudi, il fera 32 - 33 en Drôme Ardèche, et vendredi ça devrait monter jusqu'à 34 voire 35 du côté des Baronnies et de l'Ardèche méridionale", explique Christian David, prévisionniste à Météo France.

"On a oublié qu'il y avait aussi des étés frais"

Une chaleur bienvenue après un début de mois de juillet maussade : "Il y a eu environ 100 - 150 millimètres de pluie sur les hauteurs, entre Royans et le Vercors côté Drôme et puis dans les Cévennes et sur le plateau Ardéchois côté Ardèche", explique-t-il. Ce début d'été est comparable à 2008, dernier été frais et pluvieux : "Cette année ce n'est pas exceptionnel, c'est juste qu'on a été habitués à avoir des étés très chauds depuis 2010 donc on a oublié qu'il y avait aussi des étés frais" pointe le prévisionniste.

"Moi je viens d'Alsace, on n'a connu que la pluie depuis un mois et demi donc le soleil c'est pas si mal parce que je suis très très blanche !" raconte Aude, venue passer quelques jours chez son amie Odélie. "Je suis arrivée, il pleuvait je me suis dit : cool les vacances, ça va être un mois de juillet un peu pourri… Mais finalement il va faire soleil et 30 degrés, donc je suis bien contente ! On va pouvoir profiter de la piscine cette après-midi, bronzer, ça va faire du bien !"

Effectivement, si vous êtes en vacances, profitez bien du beau temps cette semaine, une nouvelle dégradation devrait arriver dès ce week-end.