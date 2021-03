Le sable du Sahara de retour cette semaine

Un nouveau nuage de poussière du Sahara doit arriver en France cette semaine, et même dès ce mardi notamment dans le Gard et la Lozère. Selon Damien Griffaud, prévisionniste régional Météo France, "un panache de sable va survoler le Sud de la France. le Gard et la Lozère vont avoir le ciel teinté d'ocre dans la journée". De quelle intensité ? "Cela va être du même ordre que lors des deux derniers épisodes, le 6 février et la semaine dernière : de bonnes quantités de sable. Cela sera situé autour de trois à quatre kilomètres d'altitude".

Pollution ?

Le sable sera en suspension dans l'atmosphère ce mardi. "Il faut souvent des pluies pour faire tomber ce sable", précise Damien Griffaud. Du coup, a priori, il n'y aura pas besoin de laver sa voiture ou sa piscine, a priori ! Il n'y a pas de pluie prévue dans les prochains jours.

C'est le troisième épisode en un mois. Pourtant, ce type de phénomène n'est pas très fréquent à cette saison. "C'est quand même quelque chose d'assez remarquable", souligne-t-il.