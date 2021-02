Le sable du Sahara de retour en Côte d'Or ce lundi, alerte Météo France

Vous vous souvenez de ce ciel jaune qui nous avait tous fait penser à l'apocalypse ? C'était le 6 février dernier. Le sable du Sahara va de nouveau s'inviter chez nous ce lundi et même ce mardi. Météo France lance une alerte pour les 22 et 23 février. Les poussières du désert ont traversé la Méditerranée dès dimanche et arrivent doucement en Bourgogne.

"On va attendre un peu avant de tout nettoyer !"

Si vous aviez pris soin de laver votre voiture, il va falloir tout recommencer... Ou votre terrasse ou votre cour. À Dijon, à l'hôtel Montchapet, le patron venait tout juste de nettoyer la cour intérieure de l'hôtel. Si le retour du Sirocco se confirme, il va devoir TOUT re-nettoyer.

Pascal Lopez, le patron de l'hôtel, est philosophe : "On vient de passer 8 heures à tout nettoyer au karcher... Cette fois-ci, on ne pas se précipiter pour tout laver, on va attendre un peu !"

Il faut dire que cette poussière est tenace : "Il y en avait partout sur les pas de porte, les fenêtres et puis il a plu dans la foulée, donc c'était très compliqué à enlever, sans compter qu'il fallait au fur et à mesure évacuer la boue rouge vers les égouts."