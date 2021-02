Le sable du Sahara de retour sur l'Alsace

Le ciel alsacien s'apprête à être de nouveau coloré par le sable du Sahara. Le phénomène, déjà observé début février, va se répéter à partir de ce lundi et jusqu'à mercredi, avec une plus grande intensité. Les poussières vont toucher l'ensemble de l'Europe de l'Ouest.

Une ambiance de fin du monde et un ciel couleur ocre. Le sable du Sahara revient survoler l'Alsace, et une grande partie de l'Europe de l'Ouest, à partir de ce lundi. Un phénomène, déjà observé le 6 février dernier, qui va s'étaler jusqu'à mercredi.

Un ciel laiteux et ocre

Ce nuage de sable est porté "par un vent de secteur Sud, entre le Sahara et l'Europe de l'Ouest, qui va nous ramener ces poussières", détaille Florian Knoll, prévisionniste à Météo Suivi Alsace.

Un phénomène très semblable à l'épisode de début février : "Peut-être même un peu plus intense avec un pic de lundi à mardi et ensuite mercredi les concentrations vont commencer à vraiment faiblir."

Dégradation de la qualité de l'air

Ces poussières vont avoir plusieurs conséquences, notamment sur l'atmosphère. "Un ciel plus pâle et opaque va avoir tendance à moins faire passer le rayonnement solaire et donc abaisser la montée des températures", décrit Florian Knoll.

Le nuage peut également avoir des conséquences sur nous. "Cela peut poser problème pour les personnes qui ont des difficultés respiratoires, par exemple les asthmatiques", prévient le prévisionniste. Le nuage va ensuite se déplacer vers l’Allemagne, la Pologne et une partie du Sud des pays scandinaves.